عمرو جمال يتسبب فى خروج بيدفيست من نصف نهائى كأس النخبة

على المصرى تسبب الدولى المصرى عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيدفيست الجنوب أفريقي، فى خروج فريقه من الدور قبل النهائى لكأس النخبة، بعدما سقط على أرضه بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه كاب تاون، ليودع البطولة من الدور نصف النهائى.وسجل لاعب الأهلى المعار للفريق الجنوب أفريقي، هدفا ب

على المصرى

تسبب الدولى المصرى عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيدفيست الجنوب أفريقي، فى خروج فريقه من الدور قبل النهائى لكأس النخبة، بعدما سقط على أرضه بهدفين مقابل هدف، أمام ضيفه كاب تاون، ليودع البطولة من الدور نصف النهائى.

وسجل لاعب الأهلى المعار للفريق الجنوب أفريقي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، فى الدقيقة 27 من الشوط الأول، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف، بعدما حاول تشتيت كرة ثابتة لفريق كاب تاون، ليضع الكرة في مرماه يحرز هدف التعادل للضيوف فى مرمى أصحاب الأرض.

وكرر كاب تاون فوزه على بيدفيست، بعدما فاز عليه ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يفوز مجددا بهدفين مقابل هدف فى الإياب، ليضرب موعدا مع سوبر سبورت يونايتد الذى تخطى ماريتزبورج يونايتد فى الدور ذاته، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مجموع اللقاءين.