عمرو جزارين: استثمارات «أوراسكوم بيراميدز» بمشروع تطوير الخدمات بالأهرامات تتخطى المليار جنيه

قال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، إن حجم استثمارات الشركة في مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات تتخطى المليار جنيه.

وأضاف جزارين، في تصريحات، لـ”المال”، أن منطقة الأهرامات عانت من الإهمال على مدار أعوام ماضية، ولكن الدولة في السنوات الأخيرة وضعتها على قائمة أولوياتها؛ بهدف تطويرها وإحداث نقلة حضارية بها، منوهًا بدعم القيادة السياسية للقطاع الخاص وإشراكه في المشروعات المهمة.

جدير بالذكر أن «المجلس الأعلى للآثار» وقَّع في عام 2018 عقدًا مع أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وتختص شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بالتسويق والترويج، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، مع قيامها بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة.

ولفت جزارين إلى أن الشركة قامت بشراء عربات تعمل بالكهرباء والطاقة للحفاظ على البيئة كوسائل انتقال للزائرين داخل منطقة الأهرامات بواقع 10 أتوبيسات.

ونوه بأنه من المستهدف الوصول إلى 30 حافلة، خلال الأعوام المقبلة، ما بين عربات جولف وأتوبيسات وكوستر.