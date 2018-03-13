عمرو بدر يطالب بحماية الصحفيين غير المقيدين بالنقابة

رحاب صبحى: تقدم اليوم عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بطلب إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والسكرتير العام حاتم زكريا، بأن يشمل جدول أعمال مجلس النقابة القادم بندا خاصا بفتح باب القيد بجدول المنتسبين للصحفيين غير الاعضاء بالنقابة وذلك…

رحاب صبحى:

تقدم اليوم عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بطلب إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والسكرتير العام حاتم زكريا، بأن يشمل جدول أعمال مجلس النقابة القادم بندا خاصا بفتح باب القيد بجدول المنتسبين للصحفيين غير الاعضاء بالنقابة وذلك بضوابط يضعها المجلس.

وأكد بدر أن لا يخفى علي أحد أن اللحظة الحالية تتطلب أن تمتد مظلة الحماية النقابية إلى شباب الصحفيين غير الأعضاء بالنقابة ، فقد دفع عدد من الصحفيين ثمنا كبيرا خلال ممارستهم المهنة في الفترة الأخيرة وصلت لحد الحبس والاتهام بانتحال الصفة، وذلك كما حدث في حالات الصحفيين مي الصّباغ وأحمد مصطفى ومعتز ودنان ووجدي خالد، وغيرهم من الصحفيين ما زالوا في الحبس الاحتياطي ، دون أن تستطيع النقابة اتخاذ خطوات جادة في الدفاع عنهم لعدم حصولهم على عضوية النقابة حتى الآن.

وأضاف إن إعادة فتح جدول المنتسبين لشباب الصحفيين بات أمرا مهما وجزءا من الدور الذي يجب أن تقوم به النقابة حماية لكل العاملين بالمهنة.