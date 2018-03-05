عمرو بدر: تقدمنا بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين

رحاب صبحى قال عمرو بدر ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تقدم وثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل محمد سعد عبدالحفيظ، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة. وأوضح بدر أن ما يحدث للصحفيين وصل لمرحلة…

رحاب صبحى

قال عمرو بدر ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تقدم وثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل محمد سعد عبدالحفيظ، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة.

وأوضح بدر أن ما يحدث للصحفيين وصل لمرحلة مخالفة للدستور والقانون.

وأشار إلى حبس خيرى رمضان ومى الصباغ وأحمد مصطفى، ومن قبلهم استمرار حبس الزميل هشام جعفر رغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، ورغم ظروفه الصحية التى تحتاج لرعاية خاصة

وفي هذا الصدد، لفت النظر إلى حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز اللذين تم القبض عليهما من على سلم النقابة، وحاجة حسام السويفي للعلاج

وطالب عمرو بدر، بإعمال قانون النقابة والدعوة لاجتماع طارئ خلال ٤٨ ساعة.

من جانبه ، أعرب الدكتور حسن على ، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، عن تعاطفه مع الإعلامى خير رمضان لأنه لم يقصد الاساءة الى الشرطة وانما هو أراد أن يلفت الانتباه لتحسين أوضاع ضباط الشرطة.

وكان رمضان تعرض لتحقيقات قضائية على خلفية بلاغ مقدم من وزارة الداخلية ضده وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن تخلى محكمة سبيله اليوم.

