عمرو الليثي يكشف تفاصيل عن رأفت الهجان في ذكرى رحيله الأولى

في 13 نوفمبر 2016 رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز أحمد حمدي كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن تفاصيل متعلقة بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، في ذكرى رحيله الأولي، ومسلسله الأشهر، رأفت الهجان. وفي مقال نشر جزءه الأول اليوم الجمعة بعموده اليومي بصحيفة المصري اليوم، قال الليثي، "بعد غد الأحد هو

في 13 نوفمبر 2016 رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز



أحمد حمدي

كشف الإعلامي عمرو الليثي، عن تفاصيل متعلقة بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، في ذكرى رحيله الأولي، ومسلسله الأشهر، رأفت الهجان.

وفي مقال نشر جزءه الأول اليوم الجمعة بعموده اليومي بصحيفة المصري اليوم، قال الليثي، “بعد غد الأحد هو الذكرى السنوية الأولى للفنان الكبير محمود عبدالعزيز.. هذا الفنان الضاحك المبتسم المتفائل دائما المتعدد والمتنوع فى أدواره، الذى فقدناه منذ عام، وقد عرفته منذ كنت طفلاً صغيراً، فقد كان أعز أصدقاء أبى، رحمه الله، وكان دائم الزيارة لمنزلنا وكانت تربطهما علاقة ودودة جداً ومعى ومع شقيقى، رحمة الله عليه”.

وأضاف : “تمر الأيام وتشاء الأقدار أن أعمل مساعداً للمخرج الكبير يحيى العلمى فى التليفزيون المصرى سنة 1987 فى نفس العام أقدم الأستاذ يحيى العلمى على إخراج عمل من ملفات المخابرات العامة المصرية هو مسلسل رأفت الهجان”.

وتابع : “كان المسلسل يحظى باهتمام كبير من التليفزيون ووزارة الإعلام والمخابرات العامة، وكنت فى ذلك الوقت شاباً وقد حالفنى الحظ لأعمل مساعد مخرج للأستاذ يحيى العلمى فى هذا المسلسل، الذى كتبه الراحل صالح مرسى، وتم اختيار الأستاذ محمود عبدالعزيز بطلاً له”.

وساردا ذكريات اللقاء الأول، قال الليثي: “عدت بالذاكرة مع أول جلسة بروفة ترابيزة فى استديو 5 فى الدور الرابع فى التليفزيون المصرى، وأنا أجلس على مائدة يجلس عليها الأستاذ محمود عبدالعزيز ومعه فريق عمل مسلسل رأفت الهجان من ممثلين وأيضا أدوار ثانوية وباقى مساعدى الإخراج، كنت فرحا فرحا شديدا أن أجلس مع الرجل الذى رأيته يدخل منزلنا منذ نعومة أظافرى، وكنت أرتبط به وأحبه حباً شديدا ولا أنسى له وقوفه معى واحتواءه لى ودعمه لى يوم وفاة شقيقى الأصغر شريف، وكان يقف بجانبى وبجانب والدى يأخذ العزاء فى وفاة المغفور له شقيقى”.

وقال: “كل هذه الذكريات مرت على وأنا أجلس على ترابيزة البروفات لنبدأ بروفة الحلقة الأولى من المسلسل، كان بديعا وهو يؤدى الحلقة الأولى وكان المشهد الأول الذى يؤديه على ترابيزة البروفات مشهد وفاة رأفت، هكذا بدأ المسلسل بوفاة رأفت الهجان على سريره وهو يصرخ من الألم، آلام شديدة تنتاب جسده بعد أن أصابه المرض”.

ويروى تفاصيل هذا المشهد مستطردا: “كان يؤدى البروفة بشكل فى منتهى الإتقان والإبداع، لدرجة أنه عندما انتهى من أداء البروفة على الترابيزة صفق له جميع الحاضرين فى غرفة البروفات وبدأنا مشوار الإعداد لمسلسل رأفت الهجان مشواراً صعبا لأنك تقوم بعمل صعب يجسد البطولة الكبيرة للمخابرات العامة المصرية وأبطالها الذين أدوا وقاموا وقدموا أروحهم وتضحيتهم فى سبيل إعلاء هذا الوطن ومنهم رفعت الجمال أو كما يطلق عليه رأفت الهجان.”.

وتابع “كان الأستاذ محمود عبدالعزيز حريصا فى هذا المسلسل على أن يهتم بكل التفاصيل، الملابس، الألوان التى كانت ترتدى فى فترة ما قبل ثورة 52 وبعدها.. كان حريصا جدا لدرجة أنه كان حريصا حتى على معرفة وضع النجوم على أكتاف الضباط، كيف كانت توضع قبل الثورة وبعد الثورة، كان مهتما جدا حتى بالسجائر التى كان يشربها رأفت الهجان فقد كانت قبل 54 سجائر بدون فلتر وبعدها كانت قد ظهرت السجائر بفلتر”.

ويحكي الليثي أيضا أنه كان يهتم أيضاً بالسيارات وكان يطلب دائماً من مورد السيارات أن يهتم بأن تكون السيارات المستخدمة معبرة عن التواريخ بحيث أن تكون موافقة للسنوات نفسها

وأوضح أن الساحر محمود عبد العزيز”كان حريصاً كل الحرص على أن يؤدى هذا الدور باقتدار إيماناً منه بأن هذا دور مختلف يلعبه فى حياته لأنه يجسد دورا عظيما لشخصية فذة قدمت لمصر وللمخابرات العامة المصرية الكثير؟”.

وكان الساحر محمود عبد العزيز توفي في 13 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض.