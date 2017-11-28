عمرو الليثى ينعى شادية : فقدنا قامة فنية كبيرة

رحاب صبحى نعى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، التى وافتها المنية، مساء اليوم الثلاثاء، داعيًا الله ان يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.وقال الليثى فقدنا قامة فنية كبيرة قدّمت العديد من الأعمال السينمائية الرائعة والتى ستظل خالدة فى وجداننا،

رحاب صبحى





نعى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، التى وافتها المنية، مساء اليوم الثلاثاء، داعيًا الله ان يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال الليثى فقدنا قامة فنية كبيرة قدّمت العديد من الأعمال السينمائية الرائعة والتى ستظل خالدة فى وجداننا، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة اختصت عمرو الليثى فى آخِر ظهور لها على شاشة التليفزيون، ودعت الله أن ينعم على مصر بالأمن والأمان.

رحم الله الفنانة القديرة شادية، وأسكنها فسيح جناته.