عمرو القلعاوي مديرًا تنفيذيًا لوكالة fp7

محمد فتحىعلمت "المال" أن طارق مكناس الرئيس الإقليمى لوكالة "FP7" أصدر قرارا بتعيين عمرو القلعاوى مديرا تنفيذيا للشركة.ويمتلك القلعاوى خبرة تزيد عن 20 عاما فى صناعة الإعلان بمصر، قضى معظمها داخل الشركة، وقد جاء هذا التعيين عقب تعيين سحر الزغبى المدير التنفيذى السابق للوكالة بمنصب رئيس شركة MCN فى

محمد فتحى

علمت “المال” أن طارق مكناس الرئيس الإقليمى لوكالة “FP7” أصدر قرارا بتعيين عمرو القلعاوى مديرا تنفيذيا للشركة.

ويمتلك القلعاوى خبرة تزيد عن 20 عاما فى صناعة الإعلان بمصر، قضى معظمها داخل الشركة، وقد جاء هذا التعيين عقب تعيين سحر الزغبى المدير التنفيذى السابق للوكالة بمنصب رئيس شركة MCN فى مصر، وهى الشركة الشقيقة لـ”FP7″.

يشار إلى أن مجموعة «FP7» تتبع الشركة الأم «IPG» المسجلة ببورصة نيويورك، وتمتلك 50% من الشركة الإقليمية McCann World Group “MCN” التى تتبعها «FP7»، وعملت فى الوطن العربى منذ ما يقرب من أربعين عاما، ويعمل تحت مظلتها عدد من الشركات فى مختلف المجالات التسويقية.

وبدأت مجموعة “FP7” عملها فى لبنان ومنها كانت النواة التى أسسها أكرم مكناس لتتحول فيما بعد إلى كيان تابع لمجموعة إقليمية كبرى وأخرى عالمية، ومع ظروف الحرب انتقل مقرها إلى البحرين قبل أن يستقر فى دبى، ولديها 15 فرعا فى الدول العربية منها ثلاثة بالسعودية نظرا للتقسيم الجغرافى بها والذى يختلف من منطقة لأخرى.

ودخلت «FP7» السوق المصرية فى التسعينيات من خلال مكتب تمثيلى فقط، ومع نموها توسعت فى مصر لتمتلك أول فرع فيها عام 2001 ودخلت فى شراكة مع مجموعتى منصور والمغربى للتنمية والاستثمار ليكونا شريكين ماليين لها فقط ولاعلاقة لهما بالإدارة، حتى أصبحت من أكبر ثلاث وكالات إعلانية فى مصر خلال ثلاث سنوات، ووصل عدد موظفى فرع القاهرة إلى 130 موظفا.

وبلغ إجمالى الدخل السنوى للمجموعة 80 مليون دولار بعد أن كانت تحقق فى السابق ما يتراوح بين 10 و20 مليون دولار، فيما يبلغ الدخل الإجمالى السنوى للمجموعة الإقليمية MCN» 120» مليون دولار وعدد موظفيها 1200 يخدمون 500 عميل، بينما تحقق المجموعة الأم 6 مليارات دولار سنويا، وعدد موظفيها 43 ألفا، وعملاؤها أربعة آلاف وتمتلك مكاتب فى أكثر من 100 دولة حول العالم.