ثقافة وفنون

عمرو الشاذلي: أغنيتي مع أبلة فاهيتا حققت 115 مليون مشاهدة على تيك توك

كشف الملحن عمرو الشاذلي لـ"المال" أن أغنيته الجديدة التي قدمها مع أبلة فاهيتا ضمن مسلسلها الجديد " دراما كوين" حققت نجاحا كبيرا ووصلت مشاهداتها حتى الآن لـ115 مليون عبر تطبيق تيك توك الشهير . ولفت إلى أنه يتعاون مع الفنان…

أحمد حمدي 11:57 م, السبت, 20 مارس 21 11:57 م, السبت, 20 مارس 21

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كشف الملحن عمرو الشاذلي لـ”المال” أن أغنيته الجديدة التي قدمها مع أبلة فاهيتا ضمن مسلسلها الجديد ” دراما كوين” حققت نجاحا كبيرا ووصلت مشاهداتها حتى الآن لـ115 مليون عبر تطبيق تيك توك الشهير .

ولفت إلى أنه يتعاون مع الفنان هيثم شاكر في أغنية جديدة تنتمي لطابع غنائي دراما كلمات عمرو المصري وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم .

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وأشار إلى أنه سيتم طرحها كاغنية سنجيل خلال الايام القادمة للجمهور.

ولفت إلى أنه يتعاون ايضا مع اكثر من نجم كبير خلال الفترة المقبلة في اغنيات جديدة في البوماتهما الغنائية هذا العام .

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بقلم أحمد حمدي

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