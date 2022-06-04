عمرو السولية: جاهز للمشاركة.. ونأمل في بداية قوية أمام غينيا

تحدث عمرو السولية، لاعب منتخب مصر، عن مواجهة الفراعنة لنظيره الغيني، مساء يوم غد الأحد، مُبينًا أن لاعبي المنتخب سيكون لديهم دوافع جديدة، لتحقيق أقوى انطلاقة أمام غينيا.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا، في تمام التاسعة مساء غد الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم 2023، بجانب منتخبات غينيا، وإثيوبيا، ومالاوي.

وقال عمرو السولية، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: سنبدأ تصفيات أمم إفريقيا وكلنا أمل في بداية جديدة لمنتخب مصر وكلنا طموح لتحقيق انطلاقة قوية أمام غينيا.

وأضاف: لاعبو المنتخب سيكون لديهم دوافع جديدة، أصحاب الخبرات مع الوافدين الجدد كلنا مجموعة واحدة لتحقيق الأهداف المنتظرة.

وتابع: علينا أن نبني على الأمور الجيدة التي حدثت في الفترة الأخيرة، وتكون بداية مميزة لنا خلال المرحلة المقبلة.

وعن جاهزيته للمباراة، قال السولية: شاركت مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والآن جاهز للمشاركة مع المنتخب بشكل طبيعي.