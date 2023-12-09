عمرو الحاج يشارك في اجتماعات الدورة 72 للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

شارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الثانية والسبعين، والذي نظمته الهيئة بمقرها في تونس برئاسة الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية.

وشارك في الدورة 72 للمجلس حضوريا وعن بعد وفود من ستة عشر دولة عربية وهي: مصر، الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت وشارك عبر الأنترنت، لبنان ، ليبيا، ، المغرب، موريتانيا ، اليمن.

كما شارك في الحضور سفراء ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تونس، وكذلك وفود من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR) بروسيا الاتحادية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.



وتضمن جدول أعمال الدورة 72: متابعة قرارات الدورة 71 للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية والتي شملت الأنشطة العلمية المنفّـذة، نتائج اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة، وختاماً التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية.

وكذلك عرض عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الإستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بحضور رئيس مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شملت اجتماعات المجلس أيضاً مناقشة وعرض تقرير المدير العام عن إنجازات الهيئة خلال العام 2023، والتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR)، وكذلك التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تم افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين، أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة 2024، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمزمع عقده بالأردن في الفترة من 15 -19 ديسمبر 2024.

وكذلك عرض الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030، كما شمل عرض تقرير المدير العام حول تنفيذ ميزانية الهيئة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 وكذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة المالية 2023-2024، وختاماً عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 112.

وقال الدكتو عمرو الحاج، إن هيئة الطاقة الذرية المصرية شاركت في فاعليات المجلس في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.

وأضاف سالم حامدي، أن من أهم ما ميز المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الحالية هو افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين بحضورالمدير العام للمعهد المشترك للبحوث النووية JINR.

ويعد هذا المركز الأول من نوعه بالهيئة العربية والذي سيمكن الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء وغيرهم بإجراء عمليات تجريبية عن بعد وسيمثل وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول التي ستشرع في إستخدام الطاقة النووية.