عمرو الجارحي: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي دليل على مكانة مصر المتميزة

قال الدكتور عمرو الجارحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”ميدبنك” إن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022 جاء ليعكس الثقة الكبيرة والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر على المستوى الدولي.

وأضاف أن ذلك يمثل تأكيدا للنجاح الكبير الذي حققه في إدارة وتنفيذ عملية الإصلاح النقدي والمصرفي، والتي انعكست بقوة على أداء الاقتصاد المصري، جعلت صندوق النقد الدولي يرفع مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مما يمثل رسالة إيجابية عن مصر وقدرتها على النجاح رغم التحديات الدولية التي شهدها العالم في الفترة الماضية.