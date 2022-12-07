عمرو البهي: مصر من أكبر الأسواق الجاذبة لبنك المشرق

تحدث عمر البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، عن توجه مصر إلى تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمارات العقارية ومشروعات الطرق.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة استدامة الاقتصاد المصري المنعقدة على هامش مؤتمر يورومني، أن بنك المشرق أحد البنوك الفاعلة في مصر، لافتًا إلى أن البنك يعتبر مصر أحد أفضل الأسواق بالنسبة له.

وأشار إلى أن مصر تسعى جاهدة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والدفع بالقطاعات الاقتصادية قُدمًا.

وأكد البهي أن استخدام الطاقة المتجددة سيوفر للمواطنين طاقة نظيفة منخفضة السعر، لا سيما فىي ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة عالمياً.