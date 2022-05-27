عمرو البهي: اختيار طارق عامر لرئاسة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد ينم على الدور الريادي لمصر بالمنطقة

أكد عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر، أن اختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ينم على الدور الريادي الذى تلعبه مصر في المنطقة، ويعكس ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف عمرو البهي أن تلك الخطوة تؤكد قوة ومكانة البنك المركزي المصري والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط الدولية الناتجة عن نجاحه في إدارة ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية، مما جعله بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في العام الماضي 2021، إضافة إلى إشادة العديد من المؤسسات المالية العالمية بقوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.