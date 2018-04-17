عمرو الألفى ينضم إلى شعاع للأوراق المالية

شريف عمر:علمت "المال" أن عمرو الألفى رئيس شركة مباشر للاستشارات المالية، سيغادر منصبه فى الفترة القليلة المقبلة، لينتقل الى بنك الاستثمار شعاع للاوراق المالية مصر، لتواصل الأخيرة تدعيم فريق العمل الادارى منذ عودتها للعمل بالسوق المصرية بنهاية العام الماضى.وكان الالفى يتولى رئاسة قسم الابحاث فى ش

شريف عمر:



علمت “المال” أن عمرو الألفى رئيس شركة مباشر للاستشارات المالية، سيغادر منصبه فى الفترة القليلة المقبلة، لينتقل الى بنك الاستثمار شعاع للاوراق المالية مصر، لتواصل الأخيرة تدعيم فريق العمل الادارى منذ عودتها للعمل بالسوق المصرية بنهاية العام الماضى.



وكان الالفى يتولى رئاسة قسم الابحاث فى شركة مباشر إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية لمدة قاربت، بجانب عمله فى السابق برئاسة فريق الابحاث فى مجموعة سى اى كابيتال القابضة.



وكان أيمن حامد، الرئيس التنفيذى لشعاع للأوراق المالية، قد قال فى تصريحات سابقة ان الشركة تسعى إلى تقديم خدمات ومنتجات مختلفة لعملاء الشركة سواء الأفراد، أو أصحاب الثروات، أو المؤسسات، كما تخطط لخلق قيمة مضافة عبر تقديم حلول استثمارية اقليمية للعملاء، وستتيح إمكانية التداول فى أسواق مختلفة للمستثمرين المحليين، كما ان الشركة لديها مركز أبحاث إقليمى يغطى نحو 100 سهم بالمنطقة تضم أسهما لكيانات كبيرة الحجم وأخرى متوسطة وصغيرة.



ويبلغ رأسمال شعاع مصر المدفوع يبلغ 90 مليون جنيه فى حين يبلغ المرخص به 500 مليون وكانت شعاع كابيتال” كانت قد قررت تعليق عملياتها فى السوق المصرية عام 2008، عقب حالة الركود الاقتصادى التى ضربت الأسواق العالمية فى تلك الفترة.

وتملك “شعاع كابيتال”، عدة شركات أوراق مالية تعمل فى الأسواق الخليجية، ومنها “شعاع كابيتال” السعودية، ومؤسسة الخليج للتمويل، والخليج للتمويل بالسعودية، فى حين تملك مجموعة أبوظبى المالية عدة استثمارات مباشرة فى السوق المصرية، منها شركة “كابيتال العقارية” المالك الرئيسى لمشروع “البروج” السكنى بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى.