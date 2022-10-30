عمرو إلهامي: انضمام أصول جديدة للصندوق السيادي قريبًا.. وأغلبها بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل

توقع عمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار، أن يجري العمل على انضمام جزء جديد من الأصول للصندوق، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إلهامي، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقاري السادس، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، أن أغلب تلك الأصول تتمركز في منطقة القاهرة الخديوية ووسط البلد، وعدد من القطع على كورنيش النيل.

وافتتح مجموعة من قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السادس The 6th Real Estate Debate 2022 وذلك يوم الأحد المقبل 30 أكتوبر، بفندق نايل ريتز كارلتون، وتحت رعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتنظم شركة «المال جى تى إم» النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان: «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامنًا مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى الذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.