عمرو أديب يدافع عن محمد فؤاد : السوشيال ميديا قطعته حتت في حفل جدة (فيديو)

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه الشديد الساعات الماضية ببرنامجه “الحكاية” ، بسبب الهجوم الشديد الذي تعرض له النجم محمد فؤاد بمواقع التواصل الاجتماعي ، بعد إحيائه أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة الجمعة الماضية وشاركه الحفل النجم أحمد سعد ، وذلك بسبب كلمة محمد فؤاد للجمهور السعودي ” “حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده”.

وعلق أديب فقال :”كل ما فنان يروح حفلة في الرياض وقبل ما يمشي تلاقي هجوم على السوشيال ميديا عنيف جدا على الفنان، حتى لو الحفلة ناجحة ومكسرة الدنيا، وقبل ما يوصل بلده يكونوا قطعوه حتت، ويسيبوا الحفلة كلها ويمسكوا في كلمة”.

وأضاف عمرو أديب قائلا : “لمصلحة مين اللي بيحصل، الراجل حس إن في ترحيب وتفاعل كبير من الناس قال لهم كلمتين حلوين، حصل إيه يعني، ليه نعمل كده في ولادنا”.

وأضاف: “اللي إتعمل في محمد فؤاد من إمبارح غير طبيعي، ونفس الشيء إتعمل مع اللي قبله، وبعض المصريين بيكسروا الفنانين وعمري ما فهمت السبب، ولو الفنان راح دبي أو الكويت أو تركيا ولا حد يقول حاجة”.

وحرص على التعليق أيضا على حديث البعض عن كون الرياض تسحب السجادة من تحت الفن المصري في القاهرة قائلا: “هي القاهرة هشة وضعيفة لهذه الدرجة، وإيه الفن اللي يتسرق في ثانية، وناس تقول رايحين علشان الفلوس، وهو في حد بيروح أي شغل علشان أسباب أخرى؟ راجل بقاله 40 سنة بينحت في الصخر لغاية ما بقى إنسان عظيم، إيه المانع ياخد مقابل جيد لشغله”.

وبدأ محمد فؤاد حفله على مسرح بنش مارك بأغنية “حبيبي يا”، وبعدها أغنيته الشهيرة “كمانانا” من فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، وأعلن على هامش الحفل عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة “بنش مارك”، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم، مضيفا “عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري”.