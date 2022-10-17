عمرو أديب يحذر من تفكير شيرين عبد الوهاب في الانتحار

تتعرض النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حاليا لأزمةعنيفة أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي وشهدت حالة تعاطف كبيرة معها ، بعد انتشار أخبار تؤكد ايداعها عنوة باحدى مستشفيات الطب النفسي بمصر الجديدة من خلال شقيقها محمد عبد الوهاب ، وأن تعرضها لاصابة بالرباط الصليبي اليومين الماضيين كما أشيع عنها ليس صحيحا أبدا .

وحذر الاعلامي عمرو أديب الساعات الأخيرة في برنامجه” الحكاية” من تفكير واقدام شيرين عبد الوهاب للانتحار بسبب الضغوط النفسية التي تواجهها طيلة الفترة السابقة وحتى الآن .

وأضاف ” أنا رأيي إن شيرين ممكن في أي لحظة تنتحر، اللي يوصل للمرحلة دي وارد جدا نقوم في يوم مانلاقيش شيرين، وأنا مش عارف السبب، إنما إحنا بنتكلم عن ثروة في مصر هي شيرين عبد الوهاب”.

وتساءل عمرو أديب عن سر وجود شيرين داخل أحدى المستشفيات على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وعدم قدرتها على الخروج من المستشفى، ومعنى وجود أشخاص يلوحون لها دون أن تتمكن من الوصول إليهم، وهو ما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية .

حيث شهدت الساعات الماضية الكشف عن كثير من تفاصيل الأزمة التي تمر بها شيرين حاليا، وبدأت الكواليس تتضح مع مداخلة شقيق شيرين ببرنامج “الحكاية”، والتي قال فيها إنه اضطر إلى إدخال شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك خوفا منه على شقيقته، كما كشف أيضا عن كون حسام حبيب لم يتنازل عن أي قضية معلقة بينهما.

واستنجدت كريمة أبو زيد، والدة شيرين عبد الوهاب، من زوجها السابق الفنان حسام حبيب عبر برنامج “الحكاية” قائلة: “حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه وبيسهروا هما الاتنين يشربوا مخدرات وأنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته”.

وتابع أديب فقال : “أين النقابة والمحامين أكيد في جهة في البلد تقدر تفهم إيه الحكاية وماذا يجري مع شيرين كإنسانة قبل أن تكون مطربة، هل هذه نهاية شيرين عبد الوهاب؟

وأختتم : “كل المعلومات اللي بيقولها شقيق شيرين محمد عبد الوهاب ووالدتها بتقول إننا أمام حالة مرعبة، وواضح جدا إن شيرين من كتر ما كل واحد بيشدها ناحيته هتتقطع”.