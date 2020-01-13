عمرو أديب: مفاوضات سد النهضة صعبة وإثيوبيا تشتكي من عدم تنازل مصر (فيديو)

في وقت سابق الاثنين، شارك وزير الخارجية سامح شكري، بواشنطن، في اجتماع سد النهضة الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية

قال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية بفضائية ام بي سي مصر، إن مفاوضات سد النهضة صعبة وهامة، داعيا المصريين إلى متابعة ما يحدث في تلك الاجتماع الذي بدأ في واشنطن.

وأوضح خلال تعليقه على انطلاق المفاوضات في واشنطن، أن إثيوبيا تشتكي من عدم تنازل مصر عن أي نقطة.

وانتقد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن مصر ملفها كامل ولن تتنازل عن أي نقطة ويمكن أن تتجه لمجلس الأمن.

وأكد أن مصر تدافع عن حق أجيالها، مشددا على أن موقف مصر عادل.

وقال إن تقليل حصة مصر مشكلة وتحد كبير ويحتاج لكثير من الإجراءات.

وفي وقت سابق الاثنين، شارك وزير الخارجية سامح شكري، بواشنطن، في اجتماع سد النهضة الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويهدف اجتماع سد النهضة في واشنطن لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- “في مُستهل زيارته إلى واشنطن، وزير الخارجية سامح شكري يشارك الآن في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي”.

وكان شكري توجه السبت إلى العاصمة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع.

كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، لبحث أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.