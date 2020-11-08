سيـــاســة

عمرو أديب: مرتضى منصور خارج السباق بعد فرز أول 5 لجان (فيديو)

عمرو أديب: مازال الوقت مبكرًا لظهور النتائج الأولية لمجلس النواب
أحمد عواد 11:31 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 11:31 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح بانتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، خارج السباق بعد فرز أول 5 لجان بالدائرة.

وأكد «أديب» في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أنه مازال الوقت مبكرًا لمعرفة نتائج هذه الدائرة الانتخابية، وأن تأخر مرتضى منصور في سباق الانتخابات البرلمانية لم يصل إلى حد النتائج الأولية.

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وأضاف «أديب» أن دائرة ميت غمر تشهد تنافسًا كبيرًا بين المرشحين، متابعًا: «الشيء الجيد اللي أنا شايفه تحقيق الديمقراطية.. وليفز من يفز، ولا مصلحة لنا في فوز أحد أو هزيمة أحد».

بدء الفرز الأولي في اللجان الفرعية لانتخابات النواب والنتيجة منتصف نوفمبر

وبدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، وعددها 9468 لجنة، عقب غلق باب التصويت في أخر أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2021 فى التاسعة مساء اليوم الأحد، والتى جرت فى 13 محافظة على مدار يومين.

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وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا فى الفرز فى حضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين الموجودين في انتخابات مجلس النواب.

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بقلم أحمد عواد

صحفي ومحرر سوشيال ميديا، مهتم بالكتابة في مجالات صحافة البيانات والتكنولوجيا والرياضة.

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