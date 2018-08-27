عمرو أديب لاتحاد الكرة: لما تعرفوا تعملوا لاعب غير صلاح ابقوا اتكلموا

أحمد الدسوقىعلق الاعلامى الشهير عمرو اديب ، على ازمة اللاعب العالمى محمد صلاح ، نجم نادى ليفربول الانجليزى، مع اتحاد الكرة المصرى قائلا:" هو الاخوه في اتحاد الكره مش واخدين بالهم ان صلاح بقى محترف في انجلترا وده في الغالب بيبقى ليه معامله تانيه".وتابع على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة

أحمد الدسوقى

علق الاعلامى الشهير عمرو اديب ، على ازمة اللاعب العالمى محمد صلاح ، نجم نادى ليفربول الانجليزى، مع اتحاد الكرة المصرى قائلا:” هو الاخوه في اتحاد الكره مش واخدين بالهم ان صلاح بقى محترف في انجلترا وده في الغالب بيبقى ليه معامله تانيه”.

وتابع على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر :”مقصدش معامله تفضيليه ولكن معامله احترافيه وبلاش والنبى حكايه اللي عمل صلاح يعمل غيره اما تبقوا تعملوا غيره نبقى نتكلم”.

وطالب اديب ، بضرورة عمل حوار مباشر وسريع مع المحامى الخاص باللاعب العالمى لحل الازمة فوراً.

وكان هاشتاج #اتحاد_الكرة قد احتل المركز الثانى امس الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة فى اقل من ساعة بعد تغريدة للنجم المصرى محمد صلاح التى قال فيها: الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا.

ونفى العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، فى وقت سابق لـ”المال” الخطاب الذى تداولته بعض وسائل الإعلام فى الساعات القليلة الماضية، بشأن تحويل الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى لجنة الانظباط التابعة للجبلاية، للتحقيق معه، بعد تغريداته التى أطلقها أمس الأحد، برفقة وكيل إعماله، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وقال “سويلم” إن الاتحاد لم يصدر أى قرار فى تلك الأزمة حتى الآن، ويعقد فى الوقت الراهن اجتماع لمجلس إدارة الجبلاية، ويأتى على رأس جدول إعماله، النظر فى أزمة اللاعب ووكيله الكولومبى من أصل لبنانى رامى عباس.