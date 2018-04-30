عمرو أديب: قدمت كل شيء فى الإعلام.. وهذا سبب استقالتي من OnE

أحمد صبرى:

كشف الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم على قناة onE أن ادارة القناة وافقت على استقالته بعد إلحاح طويل منه، مؤكدا أن آخر بوم عمل له بالمحطة هو 15 مايو المقبل.

وأضاف خلال برنامجه أن سبب الاستقالة لا يرجع لضغوط أو إقاله أو مشاكل مالية أو سياسية وإنما جاءت رغبة منه، مؤكدا أنه أخذ كفايته من تقديم برامج التوك شو.