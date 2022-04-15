عمرو أديب عن زيادة أسعار البنزين : «المفاجأة إنه ربع جنيه.. كنت متوقع أكتر من كدة» (فيديو)

موضحًا: "غير متوقع أن ينخفض سعر البنزين خلال الـ3 شهور القادمة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تحريك سعر البنزين اليوم، قائلًا: “محدش متفاجئ لأنه الطبيعي كان هيزيد بسبب زيادة أسعار النفط في العالم، وكل الناس كانت متوقعة، أن لجنة التسعير التلقائي كانت هتزود البنزين، وأضاف عن زيادة أسعار البنزين : «المفاجأة أنه ربع جنيه.. كنت متوقع أكتر من كدة»”.

وقال “أديب” خلال تقديم برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر 2” اليوم الجمعة، إن الزيادة التي حدثت في أسعار النفط بسبب الحرب كانت تشير إلى ارتفاع أسعار البنزين لأكثر من ذلك، موضحًا: “غير متوقع أن ينخفض سعر البنزين خلال الـ 3 شهور القادمة حتى لو انتهت الحرب الروسية الأوكرانية”.

مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وثبات سعر السولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الموافق 15 أبريل 2022 عن زيادة أسعار البنزين فى مصر بقيمة تصل إلى 25 قرشًا، مع تثبيت سعر السولار.

وجاءت الزيادة فى أسعار البنزين فى السوق المحلية بنسبة ما بين 2.6% إلى 3.4% فى أنواع البنزين الثلاثة المتوافرة فى السوق المحلية.

وأوصت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للربع أبريل / يونيو 2022.

وكانت شركة مصر للبترول رفعت أسعار زيوت السيارات بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% ،طبقا لأحدث منشور موزع على محطاتها .