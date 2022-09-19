عمرو أديب عن تصرف معجبة سوريا مع هاني شاكر: هوس وأكيد حصل لعبد الوهاب وعبد الحليم (فيديو)

استضاف برنامج ” اي تي بالعربي” الساعات الماضية الإعلامي عمرو أديب أثناء تواجده بإحدى الاحتفاليات الفنية خارج البلاد وعلق على تصرف إحدى المعجبات مع الفنان الكبير هاني شاكر .

ووجه أديب نصيحة للنجم هاني شاكر بعد سؤال مذيع البرنامج له عن رأيه في تصرفات المعجبين مع المشاهير بعدما قامت إحدى المعجبات السوريات بتقبيل واحتضان هاني شاكر في وجود زوجته نهلة ، وذلك أثناء تواجده بسوريا مؤخرا لإحياء حفلات غنائية بعد سنوات طويلة من الغياب عنها ، وسبب ذلك انزعاج هاني شاكر من تعليقات كثير من الأشخاص على الفيديو .

فقال أديب ناصحا هاني شاكر ” أنا باقول للفنانين بصوا مرة على بروفايل اللي بيكتبلك لو عرفت هو مين عمرك ما هترد، لكن المجتمع بقى كده والزمن بقى كده”.

وأضاف عمرو أديب قائلا ” أنت دلوقتي شخصية عامة ولا خاصة، دا فنان وأكيد حصل دا من 50 سنة لعبد الوهاب وعبد الحليم والناس عندها هوس بالمطربين والمشاهير، وبنشوف دا كتير عاوز تعدي هتعدي، عاوز تهدي هتهدي عاوز تعملها مصيبة هتبقى مصيبة، أنت عاوز القنبلة حجمها قد إيه”.

وعن انزعاج هاني شاكر من بعض التعليقات السيئة على هذا الفيديو بعد انتشاره بدرجة كبيرة على السوشيال ميديا قال عمرو أديب ” مبقاش الفنان ميقدرش يرد، طالما أنت موجود وشخصية عامة وفي سوشيال ميديا وعاوز أن أقول ردي ومسبش الرأي الغلط اللي يتقال ويسود، لكن هترد على مين ولا على مين هترد بسطر وهيرجعوا يرد عليك تاني يوم وتالت يوم”.