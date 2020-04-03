عمرو أديب : عندي معلومة إن إصابات «كورونا» تجاوزت الألف «إيقاعك هيزيد»

قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة إم بي سي مصر إن لديه معلومة تشير إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مصر تجاوزت الألف حالة رسميًا حتى مساء الجمعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت اليوم تسجيل 120 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في مصر منذ الإعلان عن أول إصابة، إلى 985 ، منها 296 حالة تعافت تماما، ووفيات بلغت 66.

وقال أديب تعليقًا على الحصيلة الإجمالية المعلنة لإصابات كورونا في مصر: هل الأرقام دي مخيفة مزعجة؟ لا لسة .. طيب أنت ليه يا عمرو قلقان.. لأن لما شوفنا الدول اللي برا .. أن كل ما الحالات بتزيد.. الإيقاع بيزيد.

وتابع: بمعنى اللي بيزيد من 10 أعداد غير اللي بيزيد من 300 حالة.. النهاردة إحنا 985 حالة.. عندي معلومة إنهم عدوا الألف .. هيزيد الفترة اللي جاية.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادى سعد طالب المواطنين في تصريحات تلفزيونية أمس عدم القلق إذا ما تجاوزت الحالات المعلنة يوميًا حاجز الـ100 بداية من الأسبوع الحالي، مؤكدا أن الوضع «مازال تحت السيطرة».

وأضاف أديب : شوفنا في كذا دولة حوالينا أن الايقاع بدأ يزيد.. دول كتيرة حوالينا أعلنت اليوم أرقام هي زيادات الاعلى من اول ما ابتدت.

296 حالة عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه خرج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وزيرة الصحة : ما زلنا في مرحلة آمنة

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استعرضت الموقف الحالي لمواجهة ڨيروس “كورونا” المستجد في مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال عرضها قالت وزيرة الصحة إن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها، يُعزى سببها بنسبة كبيرة إلى الوافدين لأرض البلاد، والمخالطين لهم.

وأضافت الوزيرة أن إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورا ملحوظا في ثبات الأعداد ببعض المحافظات كمحافظتي البحر الأحمر والأقصر؛ نظراً لتوقف مصدر العدوى من الأفواج السياحية.

وقالت إن القرى التي تم عزلها، لم يظهر بها حالات جديدة حتى تاريخه.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصّل عن الموقف في مصر ووفقا لبيان الاحتماع فقد كشف أن مصر لا تزال في مرحلة آمنة ومستقرة مقارنة بدول أخرى متقدمة تفشى بها الوباء بشكل ملحوظ.

وأوضحت وزيرة الصحة في عرضها أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من عمر 50 إلى 59 عاما بنسبة 22% من إجمالي الإصابات.

وذكرت الوزيرة أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكبر من 50 عاما، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة تضم أمراض قصور بوظائف الكلى، وقصور بالشرايين، وأمراض الضغط، والسكر والأورام.

وأضافت وزيرة الصحة أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، ونسبة الإناث سجلت 39%، وجاءت إصابات الأطفال الأقل من عشر سنوات بمعدل 2% من إجمالي الإصابات.

ونوهت إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام 8 أيام.