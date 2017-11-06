عمرو أديب: خالد على ليس كومبارس وترشحه مفيد

من يختار الرئيس المقبل يتحمل مسؤولية اختياره نتمنى نزول مرشحين آخرين أمام السيسىأحمد الدسوقى: دافع الاعلامى عمرو اديب ، عن المرشح الرئاسى خالد على مؤكداً انه ليس كومبارس كما يزعم البعض ولم يتفق النظام الحالى معه لكى يخوض الانتخابات امام الرئيس عبد الفتاح السيسى . واعلن المحامى خالد

من يختار الرئيس المقبل يتحمل مسؤولية اختياره



نتمنى نزول مرشحين آخرين أمام السيسى

أحمد الدسوقى:

دافع الاعلامى عمرو اديب ، عن المرشح الرئاسى خالد على مؤكداً انه ليس كومبارس كما يزعم البعض ولم يتفق النظام الحالى معه لكى يخوض الانتخابات امام الرئيس عبد الفتاح السيسى .

واعلن المحامى خالد على رسمياً ترشحه اليوم للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقال “اديب”خلال برنامجه كل يوم ، ان ترشح خالد على مفيد للوطن وللادارة الحالية امام الخارج ، مؤكدا ان الانتخابات المقبلة تحتاج اكثر من مرشح رئاسى .

وأشار إلى أن خالد على بترشحه أحدث حراكا فى المجتمع المصرى، مضيفا:”لو مش عاجبك الرئيس السيسى جاتلك الفرصة انك تغيره”.





وتابع:”لا تذبحوا خالد على ولا أى مرشح آخر يريد للترشح ارجوكم اتركوا الانتخابات تسير بشكل يليق بمصر”.