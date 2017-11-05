عمرو أديب: المعارضة في مصر مش عاجبها حاجة

أحمد الدسوقى:قال الاعلامى عمرو اديب، إن المعارضة فى مصر لا يعجبها أي شيء يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأشار أديب خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أن منتدى شباب العالم وجهة مشرفة للغاية لمصر ولكن هناك من يريد تشويه الحدث.وأكد أن تأمين منتدى شباب العالم مرهق حتى يخرج الحدث على قدر المستوى،

أحمد الدسوقى:



قال الاعلامى عمرو اديب، إن المعارضة فى مصر لا يعجبها أي شيء يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار أديب خلال برنامجه “كل يوم”، إلى أن منتدى شباب العالم وجهة مشرفة للغاية لمصر ولكن هناك من يريد تشويه الحدث.

وأكد أن تأمين منتدى شباب العالم مرهق حتى يخرج الحدث على قدر المستوى، مشيرا الى ان المعارضة لا تعنى ان تقول “لأ” على كل شيء.