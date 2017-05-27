عمرو أديب : العالم كله وقف بجانب مصر بعد حادث المنيا إلا المصريين

نحن فى حالة حرب وعلينا الحفاظ على البلد قبل امتلاء الشوارع بالدم أحمد الدسوقى قال الإعلامى عمرو أديب إن العالم أجمع وقف بجانب مصر أمس بعد حادث المنيا الأليم إلا أولادها المصريين. وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" الذى يذاع على فضائية أون لايف: "فرنسا رفعت علم مصر على برج إيفل، ودولة قطر رفعت عل

نحن فى حالة حرب وعلينا الحفاظ على البلد قبل امتلاء الشوارع بالدم

أحمد الدسوقى

قال الإعلامى عمرو أديب إن العالم أجمع وقف بجانب مصر أمس بعد حادث المنيا الأليم إلا أولادها المصريين.





وأضاف خلال برنامجه “كل يوم” الذى يذاع على فضائية أون لايف: “فرنسا رفعت علم مصر على برج إيفل، ودولة قطر رفعت علم مصر، حتى إسرائيل رفعت علم مصر؛ تضامنًا مع ضحايا الحادث، وفى مصر بدأنا الخناق بعد الحادث”، مؤكدًا أن مصر الآن فى حالة حرب، وعلى الجميع أن يحافظ على بلده قبل أن تمتلئ الشوارع بالدم.

كان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن، السبت، في بيانٍ نقلته وكالة أعماق التابعة للتنظيم، أن “مفرزة أمنية تابعة له نفذت هجوم المنيا الذي استهدف يوم أمس حافلة تقل أقباطًا”.