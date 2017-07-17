عمرو أديب: الشهيد اللى بيموت على الحدود مش فى الوراق

أحمدالدسوقى:استنكر الإعلامى عمرو أديب، ما حدث من اشتباكات بين الشرطة والمواطنين فى جزيرة الوراق، متسائلاً:"لماذا يستشهد المواطن المصرى فى الوراق؟".وقال "أديب" خلال برنامجه "كل يوم"، إن الشهيد هو من يموت على الحدود او دفاعاً عن كنيسة او مسجد وليس فى الوراق، مشيرا إلى أننا نعيش على جزء صغير من

أحمدالدسوقى:

استنكر الإعلامى عمرو أديب، ما حدث من اشتباكات بين الشرطة والمواطنين فى جزيرة الوراق، متسائلاً:”لماذا يستشهد المواطن المصرى فى الوراق؟”.





وقال “أديب” خلال برنامجه “كل يوم”، إن الشهيد هو من يموت على الحدود او دفاعاً عن كنيسة او مسجد وليس فى الوراق، مشيرا إلى أننا نعيش على جزء صغير من مساحة مصر والارض مازالت شاغرة أمام المواطنين ولذلك ليس من المنطقى أن يستشهد مواطن فى الوراق.

وطالب بضرورة فتح قنوات للحوار بين الدولة ومواطنى الوراق لحل الأزمة التى اندلعت اليومين الماضين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة.