عمرو أديب: الرئيس وافق على سعودية تيران وصنافير

قال الإعلامى عمرو أديب إن قول الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن ترسيم الحدود بين بين مصر والسعودية موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه يؤكد موافقته على الاتفاقية بعد أن أحالها البرلمان إليه.

وأشار أديب، خلال برنامجه كل يوم، إلى أن موافقة السيسى على الاتفاقية معناه أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان وليست مصريتين كما يقول البعض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال مأدبة إفطار، الثلاثاء، إن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي “تيران وصنافير”، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه، مؤكدًا أن مصر دولة تحترم القانون، وإن الدول لا تُقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.