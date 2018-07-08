عمرو أديب: التعليم وصل للصفر وأى تطوير جديد يرفع مستواه

أحمد صبرىأوضح الإعلامى عمرو أديب: أى خطوة جديدة محترمة سترفع من مستوى الإنسان المصرى لأول مرة من تلاتين سنه وتلاتين وزير عندى امل في التعليم.وأثنى على الخطوات التى تتخذها وزارة التعليم فى الوقت الحالى لرفع كفاءة مستوى الإنسان، مؤكدا أن ذلك أرجع له الأمل فى تقدم تلك المنظومة.وأضاف فى تغريدة له

أحمد صبرى







أوضح الإعلامى عمرو أديب: أى خطوة جديدة محترمة سترفع من مستوى الإنسان المصرى لأول مرة من تلاتين سنه وتلاتين وزير عندى امل في التعليم.







وأثنى على الخطوات التى تتخذها وزارة التعليم فى الوقت الحالى لرفع كفاءة مستوى الإنسان، مؤكدا أن ذلك أرجع له الأمل فى تقدم تلك المنظومة.







وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: فى أسوأ ظرف وفى أقل الإمكانيات ما يتم عمله للتعليم المصرى سيتقدم به حتما فقد وصلنا للصفر.































