عمرو أديب : التعديل الوزاري خلال ساعات «ماحدش يشمت في اللي هيمشي» (فيديو)

عمرو أديب قال "التعديل الوزاري سواء تم إعلانه غدا أو بعد غد، المهم أن نسأل سؤالا، لماذا نريد التعديل الوزاري، ما هو الهدف من التعديل الوزاري؟".

رجح الإعلامي عمرو أديب برنامجه ” الحكاية ” الذي يقدمه على قناة إم بي سي مصر، أنباء إعلان التعديل الوزاري المنتظر خلال ساعات، داعيا لعدم الشماتة في رحيل وزير.

وقال أديب إن “التعديل الوزاري سواء تم إعلانه غدا أو بعد غد ، وسواء كان عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم 8 أو 10 وزراء كما تردد فالمهم أن نسأل سؤالا، لماذا نريد التعديل الوزاري، ما هو الهدف من التعديل الوزاري؟”.

وأجاب عمرو أديب، أنه كمواطن يرى أنه من المهم أن نسأل أنفسنا لماذا نريد التعديل الوزاري؟ وأنه كمواطن يرى أننا في حاجة إلى جذب الاستثمارات إلى هذا البلد.

وتابع قائلا: “ونحتاج إلى وضع هدف أساسي وهو أن نضع نصب أعيننا تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم”.

وقال إن “تحسين الدخول ليس فقط يكون في شكله المالي ولكن في شكل وجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين”.

أديب يدعو الحكومة للانحياز للفقراء مثل جمال عبد الناصر

وأوضح أديب أن هناك هدفا واضحا لابد أن تضعه الحكومة أمامها وهي الانحياز إلى الطبقات الفقيرة المحتاجة بانحياز واضح.

وقال إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سواء كنت كمواطن قد أحببته أو كرهته لكنه يظل له ميزة واحدة وهي الانحياز للفقراء.

واستدرك: “رغم أن هذا الأمر كان له أخطاء كثيرة منها تكدس التوظيف بالحكومة لكن يظل أن انحيازه للفقراء واضحا”.

ووجه أديب رسالة بشأن الوزراء الذين سوف يرحلون وطلب قائلا “محدش بيشمت في وزير”.

وقال إن الوزير الذي سيرحل سيرحل.

وعلق أديب على أداء بعض الوزراء، قائلا إن لا أحد سوف يختلف على وزراء الكهرباء أو النقل أو المالية وأدائهم.

وأضاف:”هناك وزراء بيشتغلوا ووزراء لا نعرف أسماءهم ولم نسمع أصواتهم منذ توليهم”.

وطلب أديب من البرلمان أن يكون هناك محاسبة حقيقية للحكومة مثلما يحدث في برلمانات العالم.