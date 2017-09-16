عمرو أديب: الإدارة الأمريكية لديها رغبة في تعويض مصر عن المعونة

أحمد الدسوقى:أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها رغبة حقيقية في تعويض مصر عن المعونة التي قرر الكونجرس الأمريكي وقفها.وقال أديب خلال برنامجه "كل يوم" من نيويورك، إن هناك مشكلة حقيقة في العلاقات بين مصر وأمريكا خاصة بعد وقف المعونة، مؤكدا أن مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد الدسوقى:

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها رغبة حقيقية في تعويض مصر عن المعونة التي قرر الكونجرس الأمريكي وقفها.





وقال أديب خلال برنامجه “كل يوم” من نيويورك، إن هناك مشكلة حقيقة في العلاقات بين مصر وأمريكا خاصة بعد وقف المعونة، مؤكدا أن مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية هى معرفة الأسباب وراء وقف المعونة.

ويتوجه الرئيس السيسى اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذى سيستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء َدعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

ولفت الاعلامى الكبير الى ان مصر تحتاج فى هذا التوقيت الى الدعم المادى والمعنوى والعسكرى فى حربها على الارهاب نيابة عن العالم ، مؤكدا فى الوقت ذاته ان مصر ليست بحاجة كبيرة للمعونة التى تقدر قيمتها مليار دولار.

وكانت مصر قد انتقدت منذ ايام قليلة، الولايات المتحدة إثر تقارير عن وقفها معونات عسكرية مخصصة لها تصل قيمتها إلى 152 مليون دولار واعتزامها قطع معونات أخرى تبلغ قيمتها 96 مليون دولار نظرا لما وصفته واشنطن بأنها مخاوف بشأن حقوق الإنسان فيها.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن القرار، الذي لم يعلن عنه بعد، يعكس “افتقارا للحكمة”.