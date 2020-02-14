عمرو أديب : استحواذ المصرية للاتصالات على كامل أسهم فودافون مصر يكرس احتكار الخدمة

بسبب امتلاك الشركة حينها أكثر من نصف سوق المحمول في مصر

قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية المذاع على شاشة إم بي سي مصر إن استحواذ المصرية للاتصالات علي كامل أسهم فودافون مصر يكرس مبدأ احتكار تقديم الخدمة من قبل مشغل واحد بالسوق المحلية، خاصة أن الشركة الحكومية لديها ذراع استثمارية في خدمات المحمول we.

وأوضح أديب خلال البرنامج منذ قليل أنه من الأفضل إتمام عرض شراء شركة الاتصالات السعودية Stc لـ55% من أسهم فودافون مصر، بما يفتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات.

وكانت فودافون العالمية قد أعلنت منذ أيام عن توقيعها اتفاق بيع محتملا لحصتها البالغة 55% في فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية بقيمة مبدئية تصل إلى 2.3 مليار دولار على أن تنفذ الصفقة في يونيو 2020.

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بواقع 55% المجموعة العالمية و45% المصرية للاتصالات التي قامت بتعيين تحالف مكون من المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك كمستشار مالي لتحديد البدائل الاستثمارية المناسبة بشأن حصتها في فودافون مصر.

ومن المقرر أن يقدم التحالف الدراسة خلال شهر ونصف تتضمن عدة بدائل، منها بيع المصرية حصة أقلية من نسبتها في فودافون مصر، أو الاحتفاظ بكامل حصتها، أو تقديم عرض شراء مماثل لشركة الاتصالات السعودية بموجب حق الشفعة المنصوص عليه في اتفاق المساهمين بين مجموعة فودافون العالمية والمصرية للاتصالات.