 «عمرو أبو علم»: منطقة تكنولوجيا المعادى تفاوض ثلاث شركات عالمية لاستئجار مساحات بين 4000 إلى 7000 متر

تفاوض منطقة تكنولوجيا المعادى ثلاث شركات عالمية لاستئجار مساحات بها تتراوح بين 4000 و7000 متر مربع، تستهدف من خلالها خلق نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة فى خدمات التعهيد، وتصدير خدمات رقمية من مصر تدور قيمتها بين 30 و60 مليون دولار سنويا.

وقال عمرو أبو علم رئيس مجلس إدارة المنطقة إنها تجرى أيضا مباحثات فى الوقت الراهن مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مركز بيانات ثان بها ، وذلك فى إطار الخطة الطموح التى تتبناها إدارة المنطقة تحت مظلة وزارة الاتصالات وتدعم رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة للتنمية المستدامة.

وأوضح أبو علم لـ«المال» فى أول حوار صحفى له منذ توليه المسئولية أن القيمة السوقية الحالية للاستثمارات المنفذة بها تتجاوز 4 مليارات جنيه ، موضحا أن إدارة المنطقة تتحرك حاليا على تطوير الخدمات المتاحة بموقعها لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

والى نص الحوار:

المال:‏ ما هى خطة المنطقة خلال النصف الثانى من 2023‏ على صعيد الأعمال الإنشائية أو زيادة عدد الشركات المتواجدة بها؟

أبو علم : تتعاون المنطقة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا» فى المبادرات التى طرحتها الهيئة مؤخرا لزيادة عدد الشركات العاملة بمجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

كما يجرى التفاوض مع عدة جهات للحصول على أراضى بنظام حق الانتفاع لإنشاء مبانٍ جديدة وعرضها للإيجار للشركات الراغبة فى الاستفادة من مزايا العمل داخلها.

بالإضافة إلى الشركات العاملة فى مجال مراكز البيانات، كما تتحرك المنطقة فى تطوير الخدمات المتاحة بالموقع العام لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.

‏‎المال: كم يبلغ حجم الاستثمارات الحالى والمستهدف للمنطقة التكنولوجية بالمعادي؟

أبو علم : تتعدى القيمة السوقية الحالية للاستثمارات التى تمت فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى 4 مليارات جنيه ومستهدف ضخ استثمارات أجنبية جديدة خلال عامين تقدر قيمتها 250مليون دولار بخلاف أخرى تصل قيمتها إلى مليار جنيه.

‏‎المال:‏ ما هى نسبة الإشغال الحالية والمستهدفة للمنطقة؟

أبو علم : تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ‎%30 من إجمالى مساحة المنطقة بالمبانى والخدمات والمرافق خلال ‎2016‏، ووصلت نسب الإشغال حاليا لأكثر من ‎%80‏ ومستهدف زيادة هذه النسب خلال ‎2024 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا « إيتيدا».

كما بدأ المجلس الحالى فى تسويق المرحلتين الثانية والثالثة من تطوير المنطقة مع المستثمرين منذ بداية توليه المسئولية فى مارس 2022.

‏‎المال:‏ كيف أثر تحرير سعر الصرف على أسعار الإيجارات داخل المنطقة؟ وهل تم تطبيق أساليب جديدة للتعامل مع الشركات ‏المستأجرة لتخفيف الأعباء المالية عليها؟

أبو علم : أثرت جائحة كوفيد – ‎19‏ وما تلاها من عدم استقرار سعر الصرف فى السنوات الماضية بالسلب على الشركات فى اتخاذ قرارات تتعلق بالإيجاب والتوسعات وذلك نظرا لضبابية الرؤية لكثير من عملائهم الأمر الذى أثر بالتبعية على نسب الإشغال للمساحات المتاحة فى سوق خدمات التعهيد بمصر عموما.

ولم يختلف الأمر كثيرا فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى إذ انخفضت نسب الإشغال من ‎%95‏‏إلى ‎80‏% وهو ما يعد رقما معقولا مقارنة بما حدث فى بعض التجمعات الإدارية الأخرى وخاصة الغير متخصصة.

إلا أنه رغم ذلك استمر توافد عملاء جدد على المنطقة ولكن بأعداد قليلة، وعليه فقد اتخذ مجلس إدارة المنطقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات بصفتها المطور الرئيسى بعض القرارات بعد دراسة أسعار الأسواق عالميا ومحليا من شأنها تمكين المستثمرين من خلال توفير حزم أسعار متوازنة ومزايا لجذب مزيد من العملاء مقدمى خدمات التعهيد للمنطقة.

‏المال: ماذا عن التعاقدات الجديدة بخلاف الشراكة الأخيرة مع مجموعة بنية وخزنة داتا سنترز الإماراتية لإنشاء أول مركز بيانات فائق القدرة فى مصر بالمنطقة ؟

أبو علم: يوجد حاليا على الأقل ثلاث شركات عالمية جديدة مهتمة بالتواجد بالمنطقة كمستأجرين، كلا منها يسعى للحصول على مساحات تتراوح من 4000 إلى 7000 متر من المبانى مما يوفر 3000 فرصة عمل جديدة فى مجال التعهيد ويحقق صادرات تدور قيمتها من 30 إلى 60 مليون دولار سنويا.

كما نجرى أيضا مباحثات لإنشاء مركز بيانات ثانى مع إحدى الشركات العالمية.

المال: ما هى أشكال التعاون الحالية بين منطقة تكنولوجيا المعادى وشركة القرى الذكية؟

أبو علم : تم عقد عدة اجتماعات مع شركة واحات السيليكون لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة وذلك للتنسيق فى مجهودات تسويق وتطوير المناطق التكنولوجية المختلفة فى الفترة القادمة بالتعاون مع « إيتيدا» وسيتم عقد لقاءات قريبا مع شركة القرى الذكية.

‏‎المال:‏ ما هى حزمة الخدمات الحالية التى تقدمها المنطقة للمستأجرين لديها ؟

أبو علم : تعمل المنطقة على مدار الساعة لمدة ‎7‏ أيام وتقدم للمستأجرين خدمات تتعلق بأعمال النظافة والصيانة والأمن، وذلك بخلاف أماكن الانتظار المخصصة للشركات وضيوفهم بخلاف أماكن انتظار السيارات العامة.

كذلك يتواجد مكتب بريد مخصص وكافة عوامل الأمان من نقطة إسعاف ومحطة إطفاء مركزية داخل حدود المنطقة، وجارى تطوير المساحة المخصصة للخدمات بالمنطقة لإضافة أنشطة رياضية واجتماعية.

‏‎المال: هل مازالت فكرة إنشاء منطقة حرة داخل « تكنولوجيا المعادى » قيد الدراسة ؟

أبو علم : يحق الشركات العاملة داخل المنطقة التكنولوجية بالمعادى الاستفادة من الحوافز الجمركية المنصوص عليها فى قانون إنشاء تلك المناطق، وجارى حاليا دراسة التعديلات الخاصة بقانون المناطق الحرة للنظر فى الفوائد التى قد تعود على الشركات منها، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الإدارة لعرض التوصيات على وزارة الاتصالات لاتخاذ القرارات اللازمة فى هذا الموضوع.

‏‎المال: ما هو الدور الذى تلعبه منطقة تكنولوجيا المعادى فى تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمى والتنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030 ؟

‏ أبو علم : تعد المنطقة التكنولوجية بالمعادى من أهم أعمدة استراتيجية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026 والتى أصدرتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى فبراير2022 والمصممة لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية هى زيادة عائدات مصر من تصدير الخدمات الرقمية 3 أضعاف بمعدل نمو سنوى مركب يصل إلى %19 خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

كما تستهدف أيضا خلق فرص عمل مستدامة فى صناعة الخدمات العابرة للحدود والتركيز على الخدمات عالية القيمة والتى من المتوقع أن تضيف نحو 215 ألف وظيفة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بالإضافة إلى ترويج وتسويق مصر كوجهة جاذبة للخدمات والتقنيات الرقمية الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى ‎AIوتحليل البيانات المتقدمة والمدمجة والرقائق الإلكترونية والبرمجيات.

‏‎المال : هل تعتزم منطقة تكنولوجيا المعادى إتاحة مساحات عمل مشتركة لدعم رواد الأعمال والمطورين؟

‏ أبو علم : نبحث مع عدة جهات متخصصة فى إدارة مساحات العمل المشتركة هذا الأمر ونتوقع هذه الخدمة بالمنطقة بداية من العام المقبل.

قامت المنطقة بتجهيز عدة غرف وقاعات للتدريب والاجتماعات وإتاحتها لكافة شركات العاملة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات لجذب المطورين ورواد الأعمال، كما تم اتاحة مجموعة من المكاتب بمساحات صغيرة للإيجار تتناسب مع احتياجات هذه الشركات.