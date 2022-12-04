عمرو أبو العينين: يجب التركيز على السلع المطلوبة.. وفرص كبيرة لجذب استثمارات بمجالات الطاقة والتكنولوجيا

أكد عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة “سي إي استس مانجمنت” على أهمية التركيز على الفرص الخاصة بالمنتجات التي نستهلكها كمواطنين، وتوفيرها في السوق المحلية لتلبية الاحتياجات.

وأوضح أبو العينين، خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم، أنه من القطاعات التي توجد بها فرص كبيرة حاليًا لجذب المستثمر الأجنبي هي مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن دول كثيرة مثل السعودية والإمارات طرحت بعض شركات الطاقة والتكنولوجيا في البورصة، وجمعت أموالًا كبيرًا من وراءها.

وأوضح أنه لدينا قوة أساسية في البورصة ويوجد طلب حاليًا، فلماذا لا يتم طرح كيانات بمثل هذه القطاعات، ولماذا لا يتم طرح بعض الكيانات الكبيرة مثل بنوك كصر والأهلي، وكذلك طرح نسبة بسيطة من قناة السويس.