عمرو أبو العينين : الاهتمام بالمنتج السياحي يسهم في رفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار

أكد عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي استس مانجمنت أهمية التركيز علي تصنيع المنتجات المطلوبة للتصدير خلال المرحلة الراهنة.

و أوضح خلال جلسة تحدي جذب الاستثمارات في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم ، أن زيادة الصادرات ضرورة لتحسين عجز الميزان التجاري، خاصة أنه سجل نحو 50 مليار دولار حاليا.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتسويق المنتج السياحي إذ إن الاهتمام به قد يرفع عوائده من 8 إلى 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن تجارب دول شرق آسيا تؤكد قدرتنا على تعظيم عوائد هذا القطاع، مؤكدا أن تنمية قطاعات السياحة والصادرات سيعمل علي توفير فرص العمالة وكذلك توفير العوائد الدولارية.