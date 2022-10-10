عمرو أبو العنين : عملية الدمج لشركة "مصر كابيتال" و "سي آي كابيتال" وصلت لمراحلها النهائية

قال عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي بشركة “سي أي استس مانجمنت”، أن عملية الدمج بين شركة “سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” وشركة “مصر كابيتال” التابعتين لبنك مصر .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المُقام، إن رقم الأصول المدارة عقب عملية الدمج سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مرجحًا أنه سيكون الاكبر في منطقة الشرق الأوسط .

تجدر الإشارة إلي إن مجلس إدارة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية قد وافق فى مارس الماضى على شراء كامل حصة «مصر كابيتال» فى أسهم رأسمال «مصر كابيتال» للوساطة فى السندات، بنسبة %99.99 فضلا عن شراء كامل حصة «مصر كابيتال» والبالغة 125 ألف سهم فى شركة «لايتهاوس» للاستثمار التعليمى والتى تمثل %25 من أسهم الأخيرة.