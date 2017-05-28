عمران يكرم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين

مصطفى طلعت كرم رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، خريجي البرنامج التعليمي CETA للمحللين الفنيين، الذي تقدمه الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ويتم اعتماده من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA عبر منح الخريجيين شهادة ال Certified Financial Technician (CFT). وخلال كلمته للخريجين طالب رئيس البورصة



مصطفى طلعت

كرم رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، خريجي البرنامج التعليمي CETA للمحللين الفنيين، الذي تقدمه الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ويتم اعتماده من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA عبر منح الخريجيين شهادة ال Certified Financial Technician (CFT).

وخلال كلمته للخريجين طالب رئيس البورصة القائمين على الجمعية المصرية للمحللين الفنيين التواصل مع الجهات الرقابية لوضع ضوابط وقواعد لمزاولة المهنة اسوة بالوظائف الفنية الاخرى التي تنظمها سجلات هيئة الرقابة المالية، مضيفا أنه من شأن هذا التنظيم حماية أطراف السوق المختلفة من شركات مصدرة ومتعاملين مما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء السوق.

وتقدم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين برنامج تعليمي يحتوي علي أكثر من 360 ساعة من الشرح المكثف علي يد عدد من المدربين المصريين والأجانب عبر 3 مستويات خلال 3 سنوات كحد أدنى، يجب أن يحصل الطالب خلالها علي نسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مستوي.

ويصاحب الحصول علي شهادة الـCETA اعتماد واعتراف الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA وبالتالي الحصول أيضا علي شهادة الـCertified Financial Technician (CFTE) المقدمة من الاتحاد الدولي.

من جهته، قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية، إن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين تعد من كبرى الجمعيات العالمية في نفس المجال، ويتخطي متوسط عدد أعضاء الجمعية خلال 12 عاماً الأخيرة 400 عضو سنوياُ، ويتخطي عدد الدارسين بالبرنامج التعليمي الأساسي للجمعية 200 طالب سنوياٌ.