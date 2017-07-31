عمران يستعرض خطط تطوير سوق المال في السنوات الأربع الأخيرة

تغطية – أحمد علي – منى عبدالباري:«مؤتمر الوداع» عنوان يصف حالة اجتماع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بالصحفيين والإعلاميين، إذ سيكون آخر مؤتمر صحفى له كرئيس للبورصة، وتناول فيه تطورات العمل بالسوق خلال الـ 4 سنوات الماضية، ونتائج إستراتيجية مجلس إدارة البورصة خلا

تغطية – أحمد علي – منى عبدالباري:

«مؤتمر الوداع» عنوان يصف حالة اجتماع الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بالصحفيين والإعلاميين، إذ سيكون آخر مؤتمر صحفى له كرئيس للبورصة، وتناول فيه تطورات العمل بالسوق خلال الـ 4 سنوات الماضية، ونتائج إستراتيجية مجلس إدارة البورصة خلال الفترة 2013 – 2017.

وشغل «عمران» منصب رئيس البورصة، فى فترتين الأولى من سبتمبر 2011 وحتى يونيو 2013، والثانية من فبراير 2014 وتنتهى فى 6 أغسطس المقبل.

فى البداية، وجه «عمران»، الشكر لأعضاء مجلس إدارة البورصة المنتهية ولايته على مجهوداتهم خلال الـ 4 سنوات الماضية فى تنفيذ استراتيجية المجلس التى استهدفت تعزيز الأداء المؤسسى وتطوير مناخ ومنظومة التداول.

وأضاف انه أصر على وجود أعضاء مجلس الادارة الذين تم انتخابهم منذ أيام قليلة، للتأكيد على روح الأٌلفة، وأن المجلس الجديد سيُكمل مسيرة نظيره السابق فى الملفات التى لم يحالفه الحظ فى تحقيقها.

وأكد عمران أن آخر قرار تنفيذى سيتخذه كرئيس للبورصة، هو تعديل قرار تحصيل بيع شهادات الايداع الدولية GDR لتكون بالعملة الأجنبية بدلًا من تحصيلها بالمحلية.

يذكر أنه منذ أشهر قليلة، أضافت هيئة الرقابة المالية ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الإيداع المصرية يتم بموجبها إلزام مالكى تلك الشهادات بالحصول على عوائد بيعها محليًّا وبالجنيه، وذلك فى حال تحويلها لأسهم وبيعها بالخارج.

وكشف رئيس البورصة، لأول مرة عن أرقام الميزانية الخاصة بمؤسسة البورصة، التى أوضحت تحقيق فوائض مالية كبيرة للغاية خلال 4 سنوات الماضية بقيمة 616 مليون جنيه، فيما بلغ فائض الميزانية فى عام 2016 الماضى نحو 141 مليونًا ، و103 ملايين فى النصف الاول من 2017.

وأكد «عمران» أن الفوائض المالية المحققة خلال 4 سنوات الماضية جاءت نتيجة جهد شاق من مجلس الادارة والعاملين بها، موضحًا ان البورصة كانت تعانى عجزا فى ايراداتها بنحو 47 مليون جنيه خلال الفترة من 2011 حتى 2013.

وكشف «عمران» أن ملف تنشيط السوق الثانوية للسندات بات قريبًا للغاية، وذلك عقب المرونة التى أبداها البنك المركزى فى المفاوضات والمناقشات الجارية، مرجحًا تنفيذ خطة تداول السندات الحكومية بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2018 المقبل.

وأشار إلى أن البورصة تسعى إلى إنشاء مركز تبادلى فى نوفمبر المقبل بهدف تأمين نظام بديل للتداول فى حالة حدوث أى أزمات، مشيرًا الى أن مجلس البورصة الجديد سيعمل على استكمال مشروع إنشاء بورصة السلع والعقود، مرجعًا تأخر تنفيذه إلى الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة على المستوى العالمى.

وتابع: دلائل نجاح إستراتيجية البورصة خلال 4 سنوات الماضية تتمثل فى ارتفاع حالات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة لتسجل 183 حالة بنسبة % 72 من الشركات المقيدة.

وأوضح عمران أن قيمة الطروحات التى تمت خلال الفترة وذلك بعد توقف منذ عام 2010، قد بلغ 11 مليارًا، ما جعل مصر فى صدارة الأسواق المحيطة من حيث قيمة الطروحات.

وقال إن البورصة نجحت فى إضافة نحو 46 شركة إلى السوق منذ عام 2013، بما يمثل نموًا بأكثر من 20%، بجانب قيد شركتين أجنبيتين لأول مرة بالسوق المحلية، إذ تم قيد شركة بنظام القيد المزدوج مع بورصة ناسداك دبى، وقيد الأخرى بنظام شهادات الإيداع المصرية.

وعلى صعيد التداولات، أكد عمران، أن الجهود المبذولة لزيادة عمق السوق خلال الـ 4 سنوات الماضية، ساهمت فى تحقيق طفرة بأحجام التداول لتتضاعف 5 مرات لتصل بمتوسط يومى قُدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وتابع قائلًا: إن الحملات الترويجية والتسويقية للبورصة التى استهدفت مؤسسات مالية عملاقة ساهمت فى جذب ما يزيد على 6 الآف صندوق استثمار ومؤسسة جديدة للدخول إلى السوق المصرية، وقد مثّل جزء كبير منهم مؤسسات وصناديق أجنبية، مشيرًا إلى عودة صناديق سيادية عملاقة للاستثمار فى السوق عقب توقف دام لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن المجهودات سالفة الذكر انعكست بوضوح على مستويات تعاملات الأجانب بالسوق، إذ قفزت أحجام تعاملات الأجانب لتحقق صافى شراء بنحو 15 مليارًا خلال 4 سنوات، مقابل بـ 4 مليارات خلال الفترة 2011 – 2013.

وتابع: كشف الحساب خلال 4 سنوات الماضية يشير إلى تسجيل استحواذات بقيمة تجاوزت 45 مليار جنيه عبر 26 عملية استحواذ.

وعلى صعيد بورصة النيل، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أنه رغم عدم رضاه عن حالة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بأهدافه لتلك السوق، فإن هناك مؤشرات جيدة ببورصة النيل، أبرزها ارتفاع قيم التعاملات بنحو 4 مرات تقريبًا من 200 مليون جنيه الى 900 مليون جنيه.

وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل ارتفع بنحو 10 شركات، بنسبة نمو قدرها %43، ليصل عدد الشركات المقيدة الحالى إلى 33 كيانا، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها فى شركات بورصة النيل نحو 200 مليون جنيه.

وعلى صعيد التعاون الدولى، أوضح عمران، أن إدارة البورصة سعت إلى توثيق مستويات التعاون الثنائية مع الدول الأجنبية، إذ تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من البورصات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى فوز البورصة المصرية بعضوية اتحاد البورصات الأفريقية لمرة الرابعة على التوالى، بجانب توليها لجنة المعايير بالاتحاد، ورئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوى دورتين متتاليتين.

وعلى صعيد التشريعات، أكد أن مجلس الإدارة المنتهية ولايته قد قام بطفرة كبيرة فى تحسين وتطوير البنية التشريعية للسوق، إذ أصدرت قواعد جديدة للقيد والإفصاح فى 2014، بالإضافة إلى تعيين عضوين متسقلين بالمجلس، وتقليص مدة رئيس البورصة لدورتين فقط.

وأشار عمران إلى أن البورصة شهدت تقليص صلاحيات رئيسها بنسبة %70 خلال وجوده على رأس المنظومة، إذ تم انتهاج العمل المؤسسى داخل البورصة وتعظيم دور المجلس ككل.