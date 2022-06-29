«عمران» يدعو قطاع التأمين لدعم صندوق الرياضة

دعا د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التوسع فى مجال المسئولية الاجتماعية الخاصة بتحقيق الاستدامة مع توجيه جزء من استثماراتها البالغة 131 مليار جنيه نحو كيانات صديقة للبيئة.



وأضاف “عمران” – خلال المؤتمر الصحفي بوزارة الشباب والرياضة اليوم للإعلان عن الماراثون الثالث الذى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين – أنه من الضرورى توجيه جزء من فائض شركات التأمين التكافلى الذى لم يوزع لصالح صندوق دعم الرياضة.



ودعا شركات التأمين لتوفير التغطية التأمينية على الرياضيين في مصر لتوسيع مظلة الحماية التأمينية.

حضر المؤتمر د أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين وقيادات قطاع التأمين ووزارة الشباب والرياضة.