عمران: يجب الإسراع في توسيع ملكية الشركات المملوكة للدولة وتأسيس قوابض وطرحها بالبورصة

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لزيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية ونسبته من الناتج المحلي يجب الإسراع فى توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج الطروحات.

وتابع أنه يمكن أن تعمل بنوك الاستثمار على ضم مجموعة من الشركات تحت كيان قابض ليتم طرحه في البورصة وهو أمر مطبق في دول خارجية.

وأكد عمران اهتمام الدولة جدا بهذا الملف ، وضرب مثلا على ذلك بما أعلنته الدولة بخطة طرح مجموعة من الموانئ تحت كيان قابض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم كأولى جلسات الحوار المجتمعي حول استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026 -2022.