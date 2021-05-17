عمران: مصر ستكون لاعبا رئيسيا فى وضع ضوابط أسواق المال

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه عقب توليه منصبى رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، ونائب رئيس مجلس إدارة منظمة IOSCO الدولية، ستكون مصر لاعبا رئيسيا فى تحديد القواعد المنظمة للتعامل فى أسواق المال العالمية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأحد، أنه تم انتخاب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) بعد منافسة مع مرشح البرازيل فى الانتخابات التي صوت بها 91 دولة عضواً باللجنة ممن لهم حق التصويت.

وذكر عمران، فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم التركيز بشكل رئيسى على الدفاع عن مصالح الدول النامية والناشئة داخل المنظمة، فضلا عن تعزيز التنظيم الرقابى وتعميق تلك الأسواق وخلق ترابط بينها.

وأوضح أن انتخاب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية بهذا المنصب يحدث لأول مرة فى تاريخ سوق المال المحلية، ويعتبر تقديرا لمصر فى حد ذاته، إذ إن الدول النامية والناشئة تمثل حوالى %75 من الأعضاء فى الأيوسكو، ومن ثم فإنها أكبر تجمع للدول فى المنظمة.

وقال إن لجنة الأسواق النامية والناشئة التى يتولى رئاستها تضم تحتها أكبر 10 اقتصادات نموا، فضلا عن 10 دول من ضمن مجموعة العشرين.

وأشار إلى أنه بموجب المنصب الجديد سيقوم بتمثيل الأيوسكو فى اجتماعات مجلس الاستقرار المالى «FSB» والذى يضم مجموعة من البنوك المركزية والجهات الرقابية فى العالم.

وتابع أن القيمة المضافة التى سيتم العمل على خلقها فى الفترة المقبلة من وراء المنصب هى العمل على أن تعكس قواعد الأيوسكو وجهة نظر الدول النامية والناشئة، علاوة على ملفات التمويل المستدام بهذه الأسواق.

وذكر بيان الهيئة أمس أنه بتولى هذا المنصب الجديد تصبح مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) لأول مرة فى تاريخ سوق المال المصرية منذ نشأته التى مضى عليها أكثر من 130 عاماُ، ويكون لعمران نائبين، أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزى الروسى، والثانى هو عضو مجلس إدارة مجلس أسواق المال التركى.

وقال عمران فى البيان إنه يتعهد باستمرار نشاط هيئة الرقابة المالية المعهود داخل الأيوسكو، والارتقاء بأدائها للمستوى الذى يحقق طموحات الدولة المصرية فى الريادة على المستوى الإقليمى والدولى، وكذلك تحقيق آمال وطموحات الدول أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة، التى تعد اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهينات أسواق المال الأيوسكو.

ونوه عمران بأن لجنة الأسواق النامية والناشئة تعتبر من أكبر لجان منظمة الأيوسكو ويناهز عدد أعضائها من مراقبى الأوراق المالية أكثر من %75 من الأعضاء العاديين، حيث يبلغ عدد أعضائها 112 عضوا من بينهم 91 لهم حق التصويت، بجانب 21 عضوا مشاركا ليس لهم حق التصويت متضمنين الاقتصادات الأسرع نموا فى العالم، و10 أعضاء من مجموعة العشرين.

وكانت مصر قد احتفظت بعضوية مجلس إدارة المنظمة لأربع دورات متتالية، حيث انتخبت لأول مرة فى تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 – 2016.