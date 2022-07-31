عمران: طروحات الشركات عالميًا لم تتوقف بسبب أزمات فيروس كورونا

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الطروحات على الصعيد العالمي ظلت مستمرة في الفترات التي أعقبت جائحة “كورونا” دون أي توقف .

ووفقًا لاستراتيجية الهيئة لتطوير سوق المال للأعوام المقبلة، فقد بلغ حجم الطورحات حول العالم حوالي 1415 عملية طرح بقيمة 331.3 مليار دولار خلال عام 2020، وذلك مقابل 1040 عملية بقمة 199.2 مليار جنيه 2019 السابق لهُ بمعدل نمو 66% في قيمة الطروحات و36% في عددها .

ولفتت الاستراتيجية إلى أن هناك 9 طروحات من أكبر من 20 طرحا خلال 2020 تم الإعلان عنها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا مباشرة، ما يعني أنهم لا يزالون ينتظرون الطروحات الجيدة حتى وإن كان تعرض العالم لجائحة .

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على نجاح الطروحات، من أبرزها تقييم سعر السهم المطروح بمعدل خصم جيد.

وعلى صعيد أداء الطروحات على الصعيد العالمي خلال العام الماضي 2021، فذكرت الاستراتيجية أن قيمة الطروحات حول العالم حققت أعلى قيمة خلال العقد الأخير حيث تم تنفيذ 2682 عملية بقيمة 608 مليارات دولار بما يمثل حوالي ضعف ما تم عام 2021 .