عمران : طروحات الشركات الحكومية تحتل مراكز القيادة في البورصات المجاورة

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،ان الشركات الحكومية تستحوذ على أهم ٥ مراكز في البورصات العربية المجاورة التي تتسم بارتفاع قيمة رأسمالها السوقي مما يعني ان الحكومات تاخذ مركز القيادة في ادراج شركاتها التابعة.

واستشهد على ذلك بالسوق السعودي ومن بينها طرح شركة أرامكو، موضحًا أن طرح شركات حكومية عملاقة يمثل احد اهم عوامل زيادة راس المال السوقي .

واطلقت الرقابة المالية حوارا مجتمعيا عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٦ .

ويأتي ذلك لأهمية الدور المحوري الذى يلعبه سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280مليار جنيه خلال عام 2021 ، مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام2017، وبزيادة بلغت حوالي 100%وذلك على الرغم من جائحة كورونا.