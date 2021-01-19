بورصة وشركات

عمران : دعمنا الدولة بـ 25 مليون جنيه ضد كورونا ونفذنا 90% من استراتيجية 2018-2022

الهيئة نجحت في تنفيذ أهدافها الواردة باستراتيجية 2018 -2022 رغم كورونا .
أحمد علي 12:29 م, الثلاثاء, 19 يناير 21 12:29 م, الثلاثاء, 19 يناير 21

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أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة دعمت الدولة المصرية بنحو 250 مليون جنيه من فوائضها المالية في حربها ضد وباء فيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا عبر تقنية ZOOM للكشف عن تفاصيل حصاد الهيئة في 2020، أن الهيئة نجحت في تنفيذ أهدافها الواردة باستراتيجية 2018 -2022 رغم كورونا .

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وأعلنت هيئة الرقابة المالية إطلاق استراتيجية قومية للقطاع خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، حددت فيها 10 أهداف استراتيجية، وضعت لها 10 محاور أساسية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية وتطوير خدمات السوق وتعزيز معدلات نمو القطاع وتطوير الحوكمة والسياسات والإطار المؤسسي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس ادارة الأخيرة نجح في إصدار نحو 213 قرارًا خلال العام الماضي، منها 80 قرارًا رقابيًا وموافقات، بالإضافة إلى استكمال الهيئة لجهودها في تمكين المرأة من خلال تشجيع الشركات على تمثيل المرأة في مجالس إدارتها.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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