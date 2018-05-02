عمران: الاتفاق على 7 مجالات رئيسية لدور الهيئات الرقابية

المال- خاصترأس محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية و

المال- خاص

ترأس محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي، وبمشاركة العديد من ممثلي الهيئات الرقابية وبورصات الأوراق المالية وبنوك الاستثمار، بالإضافة للعديد من المؤسسات المالية الدولية.

وقال عمران، إن الحضور اتفق على سبعة مجالات رئيسية يمكن للجهات الرقابية القيام بها لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

وأوضح أن تلك المجالات تتمثل في قيام الجهات الرقابية بتيسير وتسهيل نمو الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة، وتحفيز الشركات على مزيد من الإفصاح في مجالات البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ((ESG)، وكذلك حث المستثمرين على الأخذ في الاعتبار مناحي الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

كما اتفق الحضور على أهمية الثقافة المالية وضرورة نشر الوعي لأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي من خلال ورش العمل والتواصل مع المسئولين وصانعي السياسة لتوضيح العوائد ولتمويل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

كما كشف “عمران”، أنه سيعمل جاهدا خلال الشهور القادمة بالتعاون مع المجموعة الاستشارية، لإعداد ورقة عمل نهائية يتم عرضها بمنتدى الاستثمار العالمي World Investment Forum المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، في أكتوبر من هذا العام، وبحضور أكثر من 3000 مشارك.