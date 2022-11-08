عمان والإمارات تستثمران في مشروعات لطاقة الرياح بمصر

قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء إن جهاز الاستثمار العماني وقع مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في مشروع محطة رياح السويس في مصر.

ووقعت أكوا باور مذكرة تفاهم في الأول من نوفمبر مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على حسابه على تويتر إنه ونظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدا اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.

وتحتل مصر قائمة الدول العربية الأكثر إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح بنحو 1.6 جيجاوات. فيما تنتج مصر 1.9 جيجاوات من الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية. وإجمالي إنتاج مصر من الكهرباء من كليهما يضعها على صدارة قائمة الدول العربية بسعة إنتاجية تبلغ 3.5 جيجاوات.

وتعتبر مصر والإمارات والمغرب والأردن أولى الدول العربية التي بادرت بإنشاء محطات إنتاج كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.