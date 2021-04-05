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عمان : منع التجول وحظر جميع الأنشطة التجارية من التاسعة حتى الرابعة صباحًا في رمضان

بعد زيادة حالات الإصابة بـ كورونا
المال - خاص 6:17 م, الأثنين, 5 أبريل 21 6:17 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عُمان، الاثنين، إن السلطنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، كما ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد، اعتبارًا من 8 أبريل، بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساءً والخامسة صباحًا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل، لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.

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كما قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، وفرض الحظر التام على جميع التجمّعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة.

وأعلنت للجنة حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

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وقالت اللجنة إن هذه الإجراءات جاءت نظرًا لزيادة تفشّي وباء كورونا في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليوميّة خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة.

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بقلم المال - خاص

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