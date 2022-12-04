عمان توقع مع «مجموعة جندال شديد» مذكرات تفاهم بهدف إنتاج الحديد الأخضر

وقّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان و”مجموعة جندال شديد”، أكبر مُنتج للحديد والصلب في السلطنة، مذكرات تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج “الحديد الأخضر”، بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، باستثمارات تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار.

الإفصاح عن الصفقة نشرته وكالة الأنباء العمانية عبر “تغريدة” على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أشارت إلى أن المصنع يستهدف توفير الحديد لقطاعي السيارات والسلع الاستهلاكية المعمّرة.

إنتاج الحديد الأخضر

كما وقّعت “مجموعة جندال شديد” على اتفاقية حجز الأرض لمصنع إنتاج “الحديد الأخضر” مع شركة ميناء الدقم، وعلى مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات المركزية “مرافق” لتوفير عددٍ من الاحتياجات اللازمة للمشروع.

قبل عام تقريباً، وبالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان، شهدت منطقة الدقم الاقتصادية توقيع اتفاقية بين شركة “أرامكو للتجارة” وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية في الدقم. كما جرى توقيع اتفاقية أخرى بين شركة سابك السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.

يبلغ إجمالي استثمارات “مجموعة جندال شديد” نحو 1.2 مليار دولار، حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانعها بميناء صحار إلى 1.5 مليون طن من الحديد المختزل، ومليوني طن من الحديد المدرفل، و1.4 مليون طن سنوياً من حديد الإنشاءات، بالإضافة إلى 2.4 مليون طن من الصلب، وذللك وفقاً لموقعها على الإنترنت.