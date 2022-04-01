أعلنت عمان يوم الأحد القادم أول أيام شهر رمضان لتتبع بذلك 4 دول أخرى هي إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ماليزيا وإندونيسيا رسميا أن يوم الأحد القادم 3 أبريل هو أول أيام رمضان في كل منهما، وفقا لما نقله مركز الفلك الدولي.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن إندونيسيا تحرت الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء البلاد ولم يثبت لها رؤية الهلال، وبالتالي فإن الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويقول مركز الفلك الدولي إنه مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي في الإمارات مقرا له، ويضم خبراء ومتخصصين في علم الفلك.

يشار إلى أن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 4 مارس الماضي في معظم الدول الإسلامية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان اليوم الجمعة 29 شعبان.

وحسب المركز، فإن رؤية الهلال يوم الجمعة غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية.

وتابع: “رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.”



أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليل، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما.